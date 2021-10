Jason Priestley: Was macht eigentlich der Brandon aus "Beverly Hills, 90210"?

Fast zehn Jahre spielte er in "Beverly Hills, 90210" eine der Hauptrollen: Nachdem Jason Priestley zuvor in Werbespots und einzelnen Serienepisoden gespielt hatte, bedeutete die Rolle des Brandon für den damals 21-jährigen Schauspieler den Durchbruch. Seine Figur und deren Zwillingsschwester Brenda (Shannen Doherty) zogen in der Pilotepisode von Minnesota nach Beverly Hills – das Leben in der High Society begann. Während Priestley in der Teenie-Soap den gutherzigen Frauenschwarm spielte, stieg ihm privat der Erfolg zu Kopf.