Ozzy Osbourne und Ehefrau Sharon: Biopic erzählt die Geschichte ihrer Liebe

Sie sind seit fast 40 Jahren verheiratet und erlebten zahlreiche Höhen und Tiefen: Bereits in der MTV-Reality-Doku "The Osbournes" konnte die ganze Welt beobachten, dass Ex-Black-Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne und seine zweite Ehefrau Sharon eine außergewöhnliche Beziehung führen. Ihre gemeinsame Liebesgeschichte soll nun das zentrale Thema einer neuen Filmbiografie werden, wie "Variety" berichtet.

Ozzy Osbournes Musik wird natürlich ebenfalls eine große Rolle spielen: So sollen sowohl Songs von Black Sabbath als auch aus seiner Solokarriere im Biopic zu hören sein. Zuletzt veröffentlichte der "Prince of Darkness" 2020 mit "Ordinary Man" ein neues Album. Trotz seiner Parkinson-Erkrankung, die er letztes Jahr publik machte, soll Osbourne derzeit auch an neuer Musik arbeiten.