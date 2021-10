Marie fängt Feuer – Helden des Alltags: Kritik zum ZDF-Film

Viel Holz wird diesmal verbrannt im fiktiven Wildegg, nachdem die Folge vom vergangenen Sonntag trotz der gefährlichen Wölfe doch eher eine gemächliche war. In "Helden des Alltags", dem 14. Film der "Marie fängt Feuer"-Reihe (Regie: Karin Schmidt), brennen nun die Hütten, als gelte es, die bisher versäumte Feuerwehr-Action gleich auf einmal nachzuholen.

Schon zu Beginn gibt's eine Explosion, die neugierige Zuschauer und Feuerwehrleute von den Füßen hebt – alle Achtung. Für die stets gefährdete Familienidylle der Reiters – vom Feuerwehr-Trauma des Großvaters bis zum Abi des schulfleißigen Enkels – bleibt da nicht gar so viel Zeit.

Weil alsbald ein Wanderpavillon in Schutt und Asche liegt und auch ein Vereinshaus niederbrennt, steht schnell fest: Ein Feuerteufel geht um. Immer wieder, wenn Marie (Christine Eixenberger), die Feuerwehrfrau und nebenamtliche Bürgerberaterin, ihrem Stefan (Stefan Murr) um den Hals fallen will, kommt ein Brand dazwischen. Dann rücken die tapferen Feuerwehrler mit ihren Löschfahrzeugen eilends aus. Fürs Voralpenpanorama bleibt dann aber doch noch Zeit. Hier sind die schönsten Szenen einmal mehr die Nichtssagenden – etwa wenn die stets gut gelaunte Marie mit ihrem Kollegen vom Rathaus (David Zimmerschied) durchs Tal streift und dabei am Lolli leckt, bevor sie ihn diesem – gebraucht – überreicht.