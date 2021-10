The Masked Singer: Der Hammerhai war ein Fußball-Weltmeister

Der Hammerhai wurde als erstes Kostüm der neuen "The Masked Singer" vorgestellt. Schon in Show 2 war aber Endstation für den Meeresbewohner.

Was sagte das Ratepanel?

Rea Garvey tippte zunächst auf "Bergdoktor" Hans Sigl, in der zweiten Show auf Thomas Hayo. Ruth Moschner lamdete in der zweiten Show bei Pierre Littbarski. Janin Ullmann glaubte an Ailton. Am Ende lag Ruth Moschner richtig, tatsächlich war Litti der Hammerhai.