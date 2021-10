Adele muss entscheiden: Prinz Harry oder Prinz William?

95 Fragen in knapp 20 Minuten: In einem Video-Interview mit dem Mode-Magazin "Vogue" verriet Adele, welche Serie sie zuletzt gebingt hat, wen sie sich als nächsten James Bond wünscht und ob sie Prinz Harry oder Prinz William vorzieht.

Auch ihren "stolzesten Besitz" zeigt Adele dem "Vogue"-Journalisten: einen gerahmten Kaugummi von Sängerin Céline Dion samt Autogramm. Den habe ihr ihr Freund, Talkshow-Moderator James Corden, geschenkt, nachdem er eine Folge seines legendären "Carpool Karaoke"-Formats mit der "My Heart Will Go On"-Sängerin aufgezeichnet hatte, weil er wusste, dass sie ein großer Fan sei, erzählt Adele.

Adeles viertes Album "30" erscheint am 19. November, die erste Single "Easy On Me" stellte bereits sowohl bei Amazon Music als auch bei Spotify Rekorde auf, kein Song wurde bisher häufiger an einem Tag gestreamt.