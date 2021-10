"Schlagerbooom 2021": ARD-Show mit Florian Silbereisen feiert Comeback

"Mit der Eurovisionsfanfare und ganz viel Feuerwerk", so heißt es in einer offiziellen Ankündigung, wird Silbereisen auch in diesem Jahr zahlreiche prominente Gäste in der Dortmunder Westfalenhalle empfangen. Bestätigt wurden bislang die Sänger Andreas Gabalier, Roland Kaiser und Howard Carpendale, Entertainer Hape Kerkeling sowie der Schauspieler und Komiker Dieter Hallervorden. Sie alle werden bei den Aufzeichnungen am 22. und 23. Oktober die Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort begeistern. Ja, ein Live-Publikum ist wieder erlaubt. Voraussetzung ist, dass die Anwesenden gegen Covid-19 geimpft sind oder nach einer überstandenen Infektion genesen sind.