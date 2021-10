Jenke von Wilmsdorff isst stark belastete Lebensmittel

Nach dem "Schönheits-Experiment" und dem "Shopping-Experiment" widmet sich Jenke von Wilmsdorff nun unseren Lebensmitteln: In seinem neuen ProSieben-Format "Das Food-Experiment" (Montag, 1.11., 20.15 Uhr) nähert sich der Fernsehjournalist den großen Fragen zur gesunden Ernährung: Was besagen Labels wie "Bio", "Vegan" und "Regional" wirklich – und steckt drin, was draufsteht? Befinden sich in den Produkten, die das von sich behaupten, tatsächlich keine schädlichen Stoffe? Kurz gefragt: "Was essen wir wirklich?" Von Wilmsdorff geht dabei mal wieder aufs Ganze – vor allem körperlich: Über längere Zeit ernährte er sich mit stark belasteten Lebensmitteln. Der Film dokumentiert, wie sich seine Blutwerte anschließend veränderten und wie er sich selbst mit der Umstellung fühlte.