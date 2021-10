Bruce Darnell bekommt eine eigene Show bei ProSieben

Bruce Darnell macht Träume wahr: In seiner neuen Show "Surprise! Die Bruce Darnell Show" wird der Moderator Menschen überraschen und ihnen ihre größten Wünsch erfüllen.

Für Darnell ist es nicht das erste Mal, dass er bei dem Sender in einer Show zu sehen ist: 2006 bis 2007 saß er in der Jury bei "Germany's Next Topmodel". "Nach 14 Jahren komme ich wieder nach Hause zu ProSieben, es wird magisch", freut sich der Moderator der Show. Auch Details verrät der 64-Jährige bereits: "Nichts ahnende Menschen werden plötzlich Teil meiner Show. Auf sie wartet eine Mega-Überraschung, es wird sehr emotional, herzlich, spannend und lustig."