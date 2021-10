Ryan Gosling als Ken im "Barbie"-Film?

Wer wäre die perfekte Besetzung für die Rolle des Ken im "Barbie"-Film? Glaubt man Insider-Berichten, wird Ryan Gosling die Rolle an der Seite von Margot Robbie übernehmen.

Glaubt man Insider-Berichten, hat Barbie ihren Ken gefunden: Wie das Branchenmagazin "Deadline" herausgefunden haben will, steht Schauspieler Ryan Gosling ("La La Land", "Blade Runner 2049") in finalen Verhandlungen für die Rolle des berühmtesten Mannes der Puppenwelt: Er soll in dem geplanten "Barbie"-Film den Part des Ken übernehmen. Die Titelrolle des unter der Regie von Greta Gerwig ("Lady Bird") entstehenden Streifens wird Margot Robbie spielen.