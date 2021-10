Höhle der Löwen 2021: Alle Deals und geplatzten Deals der 10. Staffel

Folge 1: Wie Osmanns Töchter auf Facebook und Instagram mitteilten, ist der Deal mit Dagmar Wöhrl geplatzt. "Inhaltlich und formal wich der uns unterbreitete Deal zu stark von dem ab, was uns anfangs in Aussicht gestellt wurde. Mit diesem neuen Geschäftsmodell, das uns angeboten wurde, wären wir letztlich ein höheres Risiko eingegangen als ursprünglich kalkuliert", schrieben sie. Dagmar Wöhrl, die sonst immer fleißig während der Sendung twittert, verzichtete diesmal aus persönlichen Gründen darauf, sich live während der TV-Ausstrahlung zu äußern. Ihre Mutter ist verstorben.

ASALEA: Kim Lohmar (31, Bachelor in Hospitality und Tourism Management) liebt gute Düfte. Sie hat einen Duftstein für das Armaturenbrett entwickelt. Der feinporige Stein aus hundertprozentig organischer Kieselgur wird einfach mit dem Lieblings-Parfüm oder ätherischen Ölen besprüht und sorgt so für ein individuelles Dufterlebnis im Auto. Für 70.000 Euro bot Kim 20 Prozent ihrer Firmenanteile an

In der zweiten Folge der Staffel präsentierten sich fünf Start-ups in der "Höhle der Löwen".

Tape Art: Timm Benjamin Zolpys (41), Mohamed Ghouneim (42), Stephan Meissner (32) und Nicolas Lawin (30) stellten ihr Tape Art Kit vor. In der Kunstform entstehen aus verschiedenfarbigen und unterschiedlich breiten Klebebädern Bilder oder Kunstwerke. Die Gründer benötigten 100.000 Euro und boten dafür 12,5 Prozent ihrer Firmenanteile an.

NOVUS: René Renger (37) und Marcus Weidig (34) stellten ein E-Motorrad vor. Angeblich wollte einst sogar Elon Musk den Prototyp kaufen. "Das hat uns schon geehrt, und wir mussten gut überlegen, was wir tun. Um ehrlich zu sein, haben wir uns ein bisschen Mut angetrunken und haben ihm dann abgesagt", so die Gründer. Stolze 1,6 Millionen Euro für zehn Prozent der Firmenanteile wollten haben.

independesk: Karsten Kossatz (29, Kommunikationsdesigner) hat eine digitale Plattform auf die Beine gestellt, bei der sich jeder in seiner Nähe einen Schreibtisch in professioneller Umgebung buchen kann. 150.000 Euro benötigte der Gründer und bot dafür für 15 Prozent der Firmenanteile.

Das Deo von HOLY PIT weckte das Interesse von Ralf Dümmel, Georg Kofler und den beiden Gast-Investoren Stefan und Anne Lemcke, die einst in der "Höhle der Löwen" einen Deal für Ankerkraut an Land zogen. Die Ankerkraut-Gründer bekamen den Zuschlag: 100.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile.

Iss doch WURSCHT: Marco Peters (49) hat einen Foodtruck, während der Pandemie tüftelte er daran, den Currywurst-Geschmack ins Glas zu bringen. Aktuell gibt es seine Kreationen in den Geschmacksrichtungen "Original Duisburger Currywurst mit klassischer Currysoße", mit "Erdbeer-Currysoße" und einer "Kürbis-Mango-Soße", außerdem bietet er auch eine Veggie-Version an. Er wollte 49.000 Euro für 49 Prozent der Firmenanteile.

Grundriss in Lebensgröße: Gissou Ataee (27), Lucas Nummer (27) und Maximilian Mühlegg (26) möchten Quadratmeterzahlen und Baupläne zum Leben erwecken. Mit acht Hochleistungs-Beamern, die an der Decke einer 600 qm großen Halle in München angebracht sind, werden Grundrisse der Neubauimmobilien in Lebensgröße auf den Boden projiziert. Um weiter expandieren zu können, benötigte das Gründer-Trio 300.000 Euro und bot dafür 20 Prozent der Firmenanteile an.