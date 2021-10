"Rosins Heldenküche": TV-Koch lädt ins Gastro-Bootcamp

Von "Rosins Restaurants" bis "The Taste" erarbeitete sich Frank Rosin in den letzten Jahren einen Ruf als gefragter TV-Kochexperte. Nun wagt der Sternekoch ein kleines Experiment: In "Rosins Heldenküche – Letzte Chance Traumjob" lädt er ab kommendem Jahr junge Menschen ohne Job in ein Gastro-Bootcamp, um ihnen eine Zukunftsperspektive zu ermöglichen. Zwei Monate lang müssen sich die zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer der neuen Kabel-Eins-Sendung in der Gastronomie beweisen. Wer überzeugt, darf auf eine Ausbildung als Köchin oder Koch in der oberen Riege der Gastronomie hoffen. Und das vielleicht sogar in Rosins eigenem Sternerestaurant.