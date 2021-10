Neuer Bundestag: ARD überträgt erste Sitzung heute live

Nach der Bundestagswahl tritt zum ersten Mal der neue Bundestag zusammen. Nach 16 Jahren Angela Merkel wird sich vieles ändern. Nicht nur die Sitzordnung, um die noch gerungen wird. Die ARD überträgt die Sitzung am Dienstag, 26. Oktober, ab 11 Uhr live.

Unter anderem geht es am Dienstag um das Amt des Bundestagspräsidenten. Die SPD will Bärbel Bas als Nachfolgerin von Wolfgang Schäuble für das zweithöchste Amt im Staat vorschlagen. Damit könnte seit langem wieder eine Frau Bundestagspräsidentin werden. Ein Wechsel deutet sich auch auf der Regierungsbank an. Dort könnten künftig SPD, Grüne und FDP Platz nehmen. CDU und CSU richten sich auf Oppositionsarbeit zwischen AfD und Linkspartei ein.