"Dune" bekommt eine Fortsetzung

"Wir freuen uns, die Reise fortzusetzen": Das Filmstudio Legendary hat am Dienstagabend via Twitter mitgeteilt, dass das Science-Fiction-Epos "Dune" eine Fortsetzung erhält. "Dune: Part 2", so der Titel, soll im Oktober 2023 in die Kinos kommen.

Der erste Teil, der in Deutschland bereits vor mehreren Wochen in den Kinos gestartet war, lief in den USA erst Ende vergangener Woche an und spielte dort am ersten Wochenende gut 40 Millionen Dollar ein – und das, obwohl "Dune" zeitgleich auch beim Streamingdienst HBO Max zum Abruf bereitstand. Weltweit, so das Branchenblatt "Hollywood Reporter", belaufen sich die Einnahmen des Films von Denis Villeneuve auf über 220 Millionen Dollar, das Budget von "Dune" soll bei 165 Millionen Dollar liegen.