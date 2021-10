Bombshell: Drei Frauen wehren sich

Megyn Kelly ( Charlize Theron ) arbeitet als Starmoderatorin bei Fox News. In einem Interview konfrontiert sie den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump mit dessen frauenfeindlichen Äußerungen. Trump zieht anschließend bei Twitter über die Journalistin her. Vom Sender gibt es keine Rückendeckung für Kelly, da Fox News dem konservativen Lager nahesteht.

Kellys Kollegin Gretchen Carlson (Nicole Kidman), ehemalige "Miss America", hat es wiederum satt, als blondes Püppchen im Fernsehen aufzutreten und sich dumme Sprüche von ihrem männlichen Co-Moderatoren anzuhören. Die junge Redakteurin Kayla Pospisil (Margot Robbie) wiederum benutzt Gretchen Carlsons Show als Sprungbrett und ergattert einen Job in einer Primetime-Sendung. Dafür muss sie jedoch unpassenden Einsatz zeigen: So verlangt Produzent Roger Ailes von ihr, dass sie ihren Rock hochzieht und sich in seinem Büro wie ein Model präsentiert. Den drei Frauen reicht es bald – sie haben genug von der männerdominierten Nachrichtenwelt und dem chauvinistischen Verhalten der Kollegen im Sender. Gemeinsam wehren sie sich und lassen im Sommer 2016 die Bombe platzen.