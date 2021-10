Salihamidžić erinnert sich in Bayern-Doku an Bosnienkrieg: "Hatten Kalaschnikow zu Hause"

Eigentlich drehte sich bei Hasan Salihamidžić schon als Jugendlicher alles um Fußball. Doch dann brach in seiner Heimat Krieg aus. Was das für seine Familie bedeutete und wie seine Flucht nach Deutschland ablief, beschreibt "Brazzo" in der Doku "FC Bayern – Behind the Legend".

Am Mittwoch, 27. Oktober, ist der FC Bayern München im DFB-Pokal zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Trotz des hochklassigen Gegners wäre in der zweiten Pokalrunde alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung für die Titelhamster aus München. Ebenfalls von einem Weiterkommen dürfte Sportvorstand Hasan Salihamidžić ausgehen. Seit 2017 in der Führungsebene seines Klubs tätig, ist der 44-Jährige auch einer der Protagonisten in der neuen Amazon-Doku-Serie "FC Bayern – Behind the Legend" (ab 2. November bei Amazon Prime Video).

In der sechsteiligen Produktion des Streamingdienstes denkt "Brazzo" an seine "unbekümmerte Kindheit" zurück. Er wollte "von Anfang an Fußballer werden", seine Familie habe "gut, aber auch einfach gelebt", berichtet der Ex-Profi. Doch alles habe sich geändert, als der Bosnienkrieg 1992 ausbrach. Zu diesem Zeitpunkt war Salihamidžić mit der jugoslawischen U16-Nationalmannschaft auf Auswärtsfahrt in Belgrad. "Da habe ich gesehen, dass es bei uns zu Hause ernst war. Zehn Kilometer entfernt war die Kriegslinie", erinnert sich der einstige Mittelfeldmann.

Zunächst blieb der damals 15-Jährige noch in seiner Heimat – wenngleich seine Familie Vorsichtsmaßnahmen traf. "Nach zwei Monaten kam mein Vater zu mir. Wir hatten eine Kalaschnikow und eine Pistole zu Hause. Da hat er mir die zwei Waffen gezeigt", beschreibt Salihamidžić in "FC Bayern – Behind the Legend". Mit Tränen in den Augen erläutert er weiter: "Dann sind wir die Strecke abgefahren, wo ich meine Mama und meine Schwester hinbringen sollte, wenn es hart auf hart kommt." Als Jugendlicher eine Kalaschnikow in Griffweite zu haben, sei "nicht normal".

1992 musste der junge Fußballer dann Abschied von seiner Heimat nehmen. Nachdem seine Eltern die Flucht nach Deutschland geplant hatten, schickten sie ihren Sohn los: "Ich war sehr an meine Eltern und meine Schwester gebunden. Es war sehr überraschend, dass ich wegmusste." Fern seiner Familie kam Hasan Salihamidžić zunächst in Dortmund an und fand dann über den Umweg Hamburger SV beim FC Bayern "seine Heimat".