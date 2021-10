Jenke von Wilmsdorffs Selbstversuch: "Bananen sind Pestizidbomben"

Jenke von Wilmsdorff ist bekannt dafür, mit waghalsigen Experimenten die eigene Gesundheit zu riskieren. Für "JENKE. Das Food-Experiment. Was essen wir wirklich?" hat der 56-Jährige nun ins Supermarktregal gegriffen – mit teils erschreckenden Folgen. Zwei Wochen lang hat sich der Journalist ausschließlich von stark belasteten Lebensmitteln ernährt, die hierzulande in jedem Laden zu haben sind. Lebensmittel, die auf den ersten Blick gesund scheinen: Obst, Gemüse, Fisch oder Meeresfrüchte.

"Obst und Gemüse können gefährlich sein", sagte von Wilmsdorff am Mittwoch anlässlich einer Pressekonferenz von ProSieben. Der Sender zeigt in der ersten November-Woche erneut seine "Green Seven Week 2021", die sich diesmal rund um das Thema Ernährung dreht.

Nach Ablauf der zwei Wochen habe er begonnen, sich ausschließlich von Bio-Lebensmitteln zu ernähren. Der Umstieg habe sich "drastisch in Blut und Urin nachweisen lassen", so von Wilmsdorff. "Ich unterstelle der Industrie, das wir getäuscht werden sollen", lautet das Fazit des ProSieben-Reporters. Seine Lösung für das Dilemma: "Wir müssen auf Ökolandbau umstellen!"

Neben der Jenke-Dokumentation (Montag, 1. November, 20.15 Uhr) zeigt ProSieben im Rahmen seiner "Green Seven Week 2021" auch die Reportage "Green Seven Report: Guten Appetit – Was essen wir wirklich?" (Mittwoch, 3. November, 20.15 Uhr). In dem Film haben unter anderem Stefan Gödde und Claire Oelkers eines der Lieblingsgerichte der Deutschen unter die Lupe genommen: Pasta mit Tomatensauce. Dabei hat sich gezeigt: Hinter dem Italien-Klassiker stecken bisweilen moderne Sklaverei und Raubbau an der Natur.