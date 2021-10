The Taste 2021: Hobbyköchin Paula gewinnt die 9. Staffel

"Das war so ein krasser Moment für mich, wirklich. Ich dachte mir nur so, kann mich jemand kneifen?", freute sich die 22-Jährige aus dem Team Tim Raue , die sich in einer knappen Entscheidung gegen Hanna (Team Alex Kumptner) und Katrin (Team Alexander Herrmann) durchsetzte. Schon zuvor waren die Finalisten Tim, Christopher und Maximilian ausgeschieden. Die Finalisten mussten im Finale drei Runden überstehen: das Teamkochen, die neu eingeführten Kochduelle und zum Abschluss dsa Solokochen.

Am Ende entschied in einer spannenden Show der neutrale Juror Frank Rosin, dessen Stimme doppelt zählte: "Mein goldener Stern geht an einen Löffel, der für mich am eindeutigsten gekocht war. Und dass ich jetzt das Zünglein an der Waage bin, macht mich fix und fertig", so der Sternekoch. Glücklich war derweil natürlich auch der Coach der Siegerin: "Ich freue mich riesig für Paula. Ich bin sehr, sehr stolz darauf", frohlockte Tim Raue: "Das hat sie ganz fantastisch gemacht und ich glaube, dass das ihr Startschuss wird für eine großartige Karriere."