Dänemarks Königin Margrethe II. entwirft Bühnenbild für Netflix-Film

Selbstverständlich handelt es sich bei dem Auftrag nicht um irgendein x-beliebiges Projekt: Margrethe wird Bühnenbilder für "Ehrengard" liefern, einen Spielfilm unter der Regie des dänischen Oscar-Preisträgers Bille August ("Pelle, der Eroberer", 1987). Der Film wiederum beruht auf einer gleichnamigen Erzählung der dänischen Schriftstellerin Karen Blixen. "Ehrengard" erzählt die Geschichte des selbsternannten Liebesexperten Cazotte, der von der Großherzogin engagiert wird, um nach einer geeigneten Braut für den Kronprinzen zu suchen. Cazotte soll den schüchternen und introvertierten Prinzen in der Kunst der Verführung und des Liebesspiels unterrichten. Doch der Plan misslingt, als der Prinz einen unehelichen Erben zeugt und die königliche Familie zur Flucht zwingt. Als wäre dies nicht schon Aufregung genug, verliebt sich Cazotte auch noch in das Dienstmädchen Ehrengard, wobei er erfahren muss, dass er nicht so gut in Liebesfragen ist, wie er denkt.