Jana Azizi: RTL-Moderatorin überquert Alpen mit dem Rad

Voller Einsatz für den guten Zweck: RTL-Moderatorin Jana Azizi will die Alpen mit einem Rennrad überqueren. Das dadurch eingenommene Geld kommt Kindern in Not zugute.

700 Kilometer und 2.580 Höhenmeter in fünf Tagen: Das ist das ambitionierte Ziel der RTL-Moderatorin Jana Azizi ("Explosiv", "Explosiv Stories"). Gemeinsam mit der Global Bike Initiative (GBI) und dem Frauenteam von "Liv Cycling" will Azizi mit dem Rennrad von Salzburg über den Großglockner und die Dolomiten bis zum Gardasee fahren. Durch die einmalige Aktion erhofft sie sich, möglichst viele Spenden für die Organisation "RTL – Wir helfen Kindern" zu sammeln.

"Ich habe da schon gehörigen Respekt vor, denn ich starte als absolute Anfängerin auf dem Rennrad", gibt die 31-Jährige zu. "Das ist für mich auch ein extremes Experiment." Bislang hatte sich die Moderatorin vor allem durch Yoga und Fitness in Form gehalten: "Ich weiß, dass das für einen Freizeitsportler in der kurzen Zeit ein fast unmögliches Ziel ist. Aber: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!"

Die eigentliche Challenge beginnt am Donnerstag, 2. September. Schon am Dienstag, 31. August, berichtet das RTL-Mittagsjournal "Punkt 12" (12 Uhr) von der Aktion. Am Freitag, 3. September, verkündet "Guten Morgen Deutschland" (6 Uhr) einen Zwischenstand. Zudem können sich Interessenten über den Podcast "Jana Azizis Tortour – Die Challenge meines Lebens" auf AUDIO NOW sowie allen bekannten Podcast-Plattformen auf dem Laufenden halten. Auch RTL.de wird regelmäßig berichten. Auf Azizis Instagram-Account finden Follower zudem jede Menge Tipps rund ums Fahrrad fahren und eine gesunde Ernährung.