Bachelorette 2021: Maxime trauert nach Dreamdates Julian und Leon hinterher

Traumhafte Dreamdates oder Rohrkrepierer? "Bachelorette" Maxime erkundigt mit den drei verbliebenen Kandidaten die Insel. Doch so richtig mag der Funke nicht überspringen.

Mit Raphael geht es im Helikopter hoch hinaus, mit Zico geht es per Campervan über die Insel und mit Max geht es aufs Boot. Hört sich nach Vergnügen an, ist es auch. Außer für Max, der beim Tauchgang mit Maxime einen Rückzieher macht. Maxime verbringt ein paar schöne Stunden und jeweils auch die Nacht mit den drei Männern, doch irgendwie wird man als Zuschauer das Gefühl nicht los, dass da was fehlt. Die Küsse sind es nicht, denn natürlich wird geknutscht.