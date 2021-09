Fox-News-Moderator Tucker Carlson überschreitet Grenzen

In seiner Sendung sprach Carlson am Montag über den Truppenabzug der US-Soldaten aus Afghanistan. Er redete sich in Rage und drängte auf Rücktritte auf höchster politischer Ebene. Für besondere Aufregung und harsche Kritik sorgte sein Appell: "Wenn Anführer über längere Zeit keine Verantwortung übernehmen, dann gibt es Aufstand. Das passiert." Währenddessen war im Hintergrund ein Bild von Joe Biden zu sehen.

Diese Aussage provozierte nicht nur einen medialen Aufschrei, sondern rief auch die Watchdog-Organisation Media Matters auf den Plan. Sie sieht in Carlsons Appell einen Aufruf zur Gewalt und zieht Parallelen zum Sturm auf das US-Kapitol im Januar 2021. "Wenn es einen weiteren rechts motivierten Vorfall geben sollte, werden sich wieder viele in den Medien fragen: 'Wie konnte das passieren? Wo waren die Warnsignale?'", twitterte Angelo Carusone, Präsident von Media Matters. Außerdem sagte er im Interview mit dem "Guardian": "Man braucht sich nicht in Abgründe im Internet zu begeben, wenn man rechten Extremismus sehen will. Fox News treibt die Temperatur hoch und liefert allabendlich Rechtfertigungen."