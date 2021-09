"Tagesthemen"-Moderatorin Aline Abboud: Premiere am Samstagabend

Am Samstagabend präsentiert die neue Moderatorin Aline Abboud erstmals die "Tagesthemen" in der ARD. Sie ist die erste Moderatorin der Nachrichtensendung, die aus Ostdeutschland kommt.

Am Samstagabend wird ein neues Gesicht die "Tagesthemen"-Zuschauer begrüßen: Aline Abboud, die neue Moderatorin der ARD-Nachrichtensendung, feiert am 4. September, ab 23.30 Uhr, ihre Premiere. Als Nachfolgerin von Pinar Atalay, die das Erste in Richtung RTL verließ, stößt die 33-Jährige zum Team um Caren Miosga und Ingo Zamperoni.