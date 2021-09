Jimi Blue Ochsenknecht bestätigt Trennung von Yeliz Koc

Schon in den letzten Wochen hörte man die Spatzen von den Dächern pfeifen, nun ist es offiziell: Jimi Blue Ochsenknecht und die hochschwangere Yeliz Koc sind nicht länger ein Paar. Das bestätigte der Schauspieler via Instagram. In seiner Story schrieb der 29-Jährige: "Wir hatten eine wunderschöne, aber zunehmend sehr schwierige Zeit und haben immer wieder alles gegeben, diese zu meistern. Leider hat es am Ende nicht gereicht." Außerdem fügte er hinzu: "Auch wenn ich alles versucht habe, habe ich mich entschieden, den Weg der Trennung zu gehen. Natürlich ist mir diese Entscheidung alles andere als leicht gefallen."