Deutscher Fernsehpreis 2021: Das sind die Nominierten

Der ARD-Mehrteiler "Oktoberfest 1900" und die TNT-Serie "Para – Wir sind King" dürfen auf viele Fernsehpreise hoffen. Beide Produktionen wurden gleich fünf Mal nominiert.

Dem 16. September blicken viele Fernsehschaffende mit Spannung entgegen: Im Rahmen einer Open-Air-Show im Kölner Tanzbrunnnen wird an diesem Tag der Deutsche Fernsehpreis vergeben. Nun ist klar, welche Schauspielerinnen, Schauspieler und anderen Filmschaffende auf eine Auszeichnung in den insgesamt 28 Kategorien hoffen dürfen. Als Favoriten haben sich der ARD-Mehrteiler "Oktoberfest 1900" und die TNT-Serie "Para – Wir sind King" herauskristallisiert, die jeweils in fünf Kategorien auf Preise hoffen dürfen.

"Trotz pandemiebedingter Einschränkungen in der Produktion hat die Jury in allen Genres eine große Vielfalt an Themen und Stoffen in exzellenter Umsetzung gesehen. Eine bemerkenswerte Leistung der Kreativen, die unter den besonderen Umständen des Jahres gar nicht hoch genug zu bewerten ist", sagte der Juryvorsitzende Wolf Bauer. Außerdem wies er auf den höheren Frauenanteil bei den Nominierten hin: "Besonders gefreut haben wir uns über den gestiegenen Anteil der Fernsehmacherinnen, die rund 40 Prozent der Nominierungen auf sich vereinen."

In der Kategorie "Beste Schauspielerin Fiktion" haben neben Lisa-Marie Koroll ("Wir sind jetzt", "Aus Haut und Knochen"), Claudia Michelsen ("Ku'damm 63") und Aylin Tezel ("Unbroken") auch Soma Pysall ("Para – Wir sind King") und Petra Schmidt-Schaller ("Die Toten von Marnow") die Chance auf einen Preis. Bei den männlichen Pendants gehen Matthias Brandt ("Das Geheimnis des Totenwaldes", "Wir wären andere Menschen"), Charly Hübner ("Für immer Sommer 90"), Bjarne Mädel ("Sörensen hat Angst"), Sascha Alexander Geršak ("Die Toten von Marnow", "Polizeiruf 110: Der Verurteilte") und Mišel Matičević ("Oktoberfest 1900") ins Rennen.

Um den Preis als beste Dramaserie kämpfen "Para – Wir sind King" (TNT), "Unbroken" (ZDFneo) und "Wir sind jetzt" (TVNOW). Im Comedygenre hoffen die TVNOW-Produktion "KBV – Keine besonderen Vorkommnisse", das Netflix-Original "Das letzte Wort" und "Lu von Loser" (ZDF) auf einen Preis. Mit Spannung wird auch die Auszeichnung des besten Fernsehfilms erwartet. Kandidaten sind "Für immer Sommer 90", "Jackpot" und "Das Unwort". Dazu könnten "Oktoberfest 1900", "Das Geheimnis des Totenwaldes" und "Die Toten von Marnow" als bester Mehrteiler prämiert werden.

Alle Nominierte in allen Kategorien sind auf der offiziellen Internetseite deutscher-fernsehpreis.de zu finden

Die 22. Verleihung des Deutschen Fernsehpreises wird in diesem Jahr wieder im Fernsehen gezeigt. Barbara Schöneberger moderiert die TV-Gala am Donnerstag, 16. September in Köln, RTL überträgt die Gala zeitversetzt ab 20.15 Uhr.

Seit 1999 wird der Deutsche Fernsehpreis jährlich zur Würdigung hervorragender Leistungen für das Fernsehen an TV-Persönlichkeiten und Programme aus dem vergangenen Jahr verliehen. In diesem Jahr gibt es 28 Kategorien, die von einer unabhängigen Fachjury unter dem Vorsitz von Wolf Bauer bestimmt werden. Zur Fachjury gehören unter anderem die Regisseurin Viviane Andereggen, der Autor und Moderator Micky Beisenherz sowie die Schauspielerin und Produzentin Maria Furtwängler. Gestiftet wird der Preis von RTL, ZDF, SAT.1, ARD und der Deutschen Telekom.