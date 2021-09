"Top Gun: Maverick" und "Mission: Impossible 7": Kinostarts erneut verschoben

Nachdem 2020 ein – gelinde gesagt – eher bescheidenes Kinojahr war, scheint es spätestens seit den Sommermonaten 2021 bergauf zu gehen. Doch nun folgt erneut ein herber Schlag für Blockbuster-Fans: Der Start von "Top Gun: Maverick", der eigentlich am 19. November in den Kinos anlaufen sollte, wurde erneut verschoben. Wie Paramount bekannt gab, soll der Actionstreifen in den USA am 27. Mai 2022 erscheinen. Somit kommt der Film, sollte diesmal alles glattlaufen, mit fast drei Jahren Verspätung auf die Leinwand.