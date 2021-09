"Slahi und seine Folterer": Ehemalige US-Militärs gestehen Folter in Guantanamo

Wie "Panorama" berichtet, haben mehrere ehemalige Angehörige des US-Militärs in Interviews mit dem NDR zugegeben, Guantanamo-Insassen misshandelt zu haben. Die Ergebnisse der Recherche sind bald in einer Doku zu sehen.

Bereits am Donnerstagabend (2. September, 21.45 Uhr, ARD) berichtet das Politmagazin "Panorama" über die Recherchen des Journalisten. Zu Wort kommt dabei unter anderem ein Mann, der als Wärter an der Folter von Gefangenen in Guantanamo beteiligt war. Im Interview mit John Goetz erzählte er, wie die Machtstruktur im Gefangenenlager funktionierte – und räumte ein, Insassen misshandelt zu haben. Von Folter sprach er nicht, dafür allerdings ein anderer ehemaliger Mitarbeiter, den der NDR für die Dokumentation befragte. Dies ist das weltweit erste öffentliche Geständnis von Folter in Guantanamo – niemals zuvor hat ein Angehöriger des US-Militärs diesen Begriff gewählt.