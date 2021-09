Strandgut – Der Usedom-Krimi: Kritik zum Film in der ARD

Auf Usedom tragen sie wieder einmal schwer an ihrem Schicksal. Die ehemalige Staatsanwältin Karin Lossow (Katrin Sass) sowieso, aber auch die dänisch-stämmige Kommissarin Ellen Norgaard (Rikke Lylloff), die nach der Ermordung ihrer Vorgängerin (Lisa Maria Potthoff) auf die Insel kam, hat es nicht leicht. Noch immer ist sie insgeheim auf der Suche nach ihrer Mutter, die vor Jahren verschwand. Wieder einmal scheint sich das Rätsel um die Verschollene zu lösen – am Strand wird eine entsetzlich entstellte mumifizierte Frauenleiche angeschwemmt. Der neunte Usedom-Krimi, "Strandgut" (2019), mischt geschickt Realität und Grusel zum Ostsee-Blues. Das Erste wiederholt den Film nun zur besten Sendezeit.

In Andreas Herzogs drittem Usedom-Krimi bringen die Moll-Töne eines Klaviers oder eine melancholische Oboe stets die Handlung zum Schweben. Es wird, man muss es ja verraten, zu wesentlichen Teilen um Granaten und Brandbomben gehen, die nach dem Zweiten Weltkrieg noch immer im Meer vor Usedom versunken sind. Außerdem geht es in dem etwas dünnen Drehbuch von Drehbuchautor Carl-Christian Demke um vermeintliche Bernstein-Brocken, die von der kleinen Ada Harms (Anais Sterneckert) am Strand gesammelt werden. Die Bernstein-Brocken sind in Wahrheit Weißer Phosphor, ein bei Sauerstoffberührung leicht entzündlicher Stoff, der schon bei leichter Wärmeentwicklung entflammen kann.