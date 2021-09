Tatort aus Weimar: Nora Tschirner hört auf

Der "Tatort" aus Weimar muss in Zukunft ohne Nora Tschirner auskommen. Wie die Schauspielerin gegenüber mehreren Medien bestätigte, steigt sie aus der ARD-Reihe aus.

Im Interview mit " DWDL " antwortete Tschirner auf die Frage, ob man sie auch in Zukunft im Weimarer "Tatort" sehen würde: "Nee, das ist leider vorbei." In einem Interview mit Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte sie: "Der aktuelle Stand ist: Es geht nicht weiter."

Im bis dato letzten Fall "Der feine Geist" war die Figur von Tschirners Schauspiel-Partner Christian Ulmen verstorben. Der MDR hatte daraufhin zunächst offen gelassen, ob das wirklich Ulmens endgültigen Abschied bedeuten würde. "Die Pointe in der Geschichte bedeutet nicht, dass Christian Ulmen im nächsten Tatort aus Weimar nicht mehr mitspielt", hieß es damals vonseiten des MDR, der die Krimi-Reihe in Thüringen produziert. Anschließend gab es Spekulationen, Ulmen werde nur noch Gastauftritte haben, beispielsweise in Rückblenden oder gar als Geist.