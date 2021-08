Die Wollnys bekommen Zuwachs: Zwillinge sind unterwegs

Es gibt wieder Nachwuchs im Hause Wollny und zwar gleich doppelt: Peter und Sarafina erwarten Zwillinge. Dies bringt in der 14. Staffel jede Menge neue Herausforderungen mit sich.

Die RTLZWEI-Reality trägt nicht umsonst ihren Zusatz: "Eine schrecklich große Familie". Jetzt wird sie noch größer. In der mittlerweile 14. Staffel "Die Wollnys" (ab 6. September, montags, 20.15 Uhr, RTLZWEI) wird mal wieder Nachwuchs erwartet – und das diesmal gleich im Doppelpack: Sarafina und Peter Wollny erwarten Zwillinge. Durch künstliche Befruchtung konnte ihnen schließlich doch der lang ersehnte Kinderwunsch erfüllt werden. Doch Eltern sein bedeutet auch Verantwortung und neue Herausforderungen. So begleitet die Reality-Serie die beiden beim Einkaufen von Babykleidung, und Kindermöbel müssen ebenfalls ausgesucht werden.

Ganz ohne Silvia geht es natürlich auch nicht. In der neuen Staffel ist die Löwenmama mal wieder als Streitschlichterin gefragt. Sonst waren Estefania und Loredana immer ein Herz und eine Seele, doch diesmal bekommen sich die beiden in die Haare. Obwohl ihre Mutter dagegen war, hat Estefania ihr Zimmer renoviert. Die Neuerungen gefallen wohl auch Loredana, und zwar so gut, dass sie ihrer Schwester alles nachzumachen scheint – Reibereien sind vorprogrammiert.