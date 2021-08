"The Crown": So sehen Diana und Charles in der fünften Staffel aus

In der fünften Staffel werden die Rollen in der Netflix-Serie "The Crown" wieder neu besetzt. Nun hat der Streaming-Anbieter erste Bilder veröffentlicht.

Mit "The Crown" landete Netflix einen wahren Publikums-Hit. Kaum verwunderlich also, dass die Dramaserie in eine weitere Runde geht. Fans müssen sich jedoch umgewöhnen, denn in Staffel fünf präsentiert "The Crown" einen komplett neuen Cast, der Queen Elizabeth II, Prinzessin Diana sowie die restlichen ikonischen Royals verkörpert. Bereits vor einem Jahr war bekannt geworden, dass "Tenet"-Star Elizabeth Debicki die ambitionierte Rolle der populären Lady Di übernehmen wird, während Dominic West ("Tomb Raider", "The Wire") als deren Mann, Prinz Charles, zu sehen ist.