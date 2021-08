"Aktenzeichen XY ... ungelöst": Betrug am Telefon

Wieder einmal geht es um die Thematik: "Bei Anruf: Betrug". Da war zuletzt von einer Reihe von Anrufern zu hören, die sich am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben. Auf der Oberfläche bieten sie freundlich und kompetent Unterstützung bei Computer-Problemen an. Tatsächlich geht es ihnen aber darum, an hochsensible Kundendaten und letztlich damit an Geld zu gelangen.