Scarlett Johansson: Ehemann soll Schwangerschaft bestätigt haben

Die Gerüchte scheinen wahr zu sein: Laut "Page Six", der Promi-Seite der "New York Post", soll Scarlett Johanssons Ehemann Colin Jost die Schwangerschaft der Schauspielerin bestätigt haben. So soll der Comedian bei einem seiner Auftritte in Connecticut erklärt haben: "Wir bekommen ein Baby, das ist aufregend." Das Portal beruft sich dabei auf Quellen aus dem Publikum.