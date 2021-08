Eric Clapton: Leben mit dem Blues – Kritik zur BR-Doku

Dazu passt, dass "Life In 12 Bars" auch als "Hörversion" mit insgesamt 32 Songs auf zwei CDs beziehungsweise vier LPs erschienen ist. Die stilistische Bandbreite reicht von klassischen Blues-Songs wie "My Life Is Ruined" (Muddy Waters) über schnelle Rocknummern wie "Crossroads" (Cream) bis hin zu souligen Balladen mit Aretha Franklin. So vielfältig Claptons musikalische Reise war und ist, so abwechslungsreich ist auch der Soundtrack. Er würde auch als "Best of Eric Clapton" durchgehen.