Wunderschön: Judith Rakers neue Moderatorin des Reisemagazins

Rakers löst die bisheriggen Moderatoren nicht etwa ab, sondern stößt zum Team um Tamina Kallert, Anne Willmes und Daniel Aßmann dazu. Sie wird zunächst in fünf Sendungen beliebte Urlaubsregionen erkunden.

"Jahrelang habe ich für den NDR die Inseln in Ost- und Nordsee vorgestellt. Habe über unglaublich schöne Landschaften und die Menschen dort berichtet. Jetzt darf ich wunderschöne Orte auf der ganzen Welt entdecken", sagt Rakers, die im NDR das Format "Inselgeschichten mit Judith Rakers" moderiert hat. Privat ist die Tierliebhaberin eine leidenschaftliche Gärtnerin. Sie hält Hühner, baut Gemüse und Obst an und hat über ihr Hobby ein Buch geschrieben. "Ich freue mich sehr auf die Abenteuer, die auf mich warten. Auf das Team von 'Wunderschön' und die Menschen in aller Welt, die ich bei meinen Reportagen kennenlernen werde. Als große Naturliebhaberin werde ich vor allem die Orte vorstellen, die auch ein Naturerlebnis sind. Ich bin sicher, es wird 'wunderschön'."