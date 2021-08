Comedian Sean Lock mit nur 58 Jahren verstorben

Nachdem er im Jahr 1993 einen seiner ersten professionellen Fernsehauftritte an der Seite von Rob Newman und David Baddiel in deren TV-Show "Newman and Baddiel in Pieces" hatte, nahm die Karriere des Komikers Fahrt auf. Bis 2015 war der TV-Star, der vor allem für seinen trockenen Humor bekannt war, fester Bestandteil der britischen Comedy-Show "8 Out of 10 Cats" und "8 Out of 10 Cats Does Countdown".