Bachelorette 2021: Zico Banach spricht über Tod seines Vaters Mucki Banach

Was Zico nicht erzählt: Sein Vater war Fußball-Profi und zwar ein richtig guter: Maurice "Mucki" Banach spielte damals für den 1. FC Köln, als er am 17. November 1991 auf dem Weg zum Training mit seinem Auto verunglückte. Er prallte auf der A1 bei Remscheid mit seinem Wagen gegen einen Brückenpfeiler. Banach galt als eine der größten Stürmerhoffnungen in Deutschland. In der Saison 1989/90 wurde er im Trikot der SG Wattenscheid 09 Torschützenkönig der 2. Bundesliga. Danach wechselte er zum 1. FC Köln, für den er in 49 Spielen 24 Tore erzielte und im Pokalfinale stand. Zum Zeitpunkt seines Todes lag er auf Platz zwei der Bundesliga-Torschützenliste und war auf dem Sprung in die Nationalmannschaft.