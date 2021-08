Get Lucky – Sex verändert alles: Kritik zum Film im ZDF mit Palina Rojinski

Palina Rojinski hilft als coole Tante und Sexualtherapeutin ein paar Jugendlichen durch die Irrungen und Wirrungen der Spät-Pubertät.

Sie gehört ebenso zum Sommer wie der Freibadbesuch: die jährlich wiederkehrende deutsche Teenie-Komödie. Auch 2019 durfte sie nicht fehlen: Es ging um eine Horde 16-jähriger Teenager, und drin ist so ziemlich alles, was diese Generation übrigens nicht erst seit Kurzem bewegt: In erster Linie geht es natürlich um ... Sex. "Get Lucky – Sex verändert alles" (2019) lautet denn auch der Titel von Ziska Riemanns bunter Erotikkomödie, in der eine Reihe interessanter Nachwuchsdarstellerinnen und Nachwuchsdarsteller zu sehen sind. Das ZDF zeigt den Film nun erstmals im Free-TV, im Rahmen der Reihe "Shooting Stars – Junges Kino im Zweiten".

Mittendrin unter den Jugendlichen: die Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski, die hier die Rolle der coolen Tante Ellen übernimmt – die praktischerweise als Sexualtherapeutin tätig ist. Bei ihr sind die Teenager Aaron, Hannah, David, Mehmet, Julia (alle 16) und ihre kleine Schwester Emma (12) im Sommerurlaub ganz ohne Eltern am Meer zu Gast. Fortan gilt es, so einiges im Leben der Heranwachsenden zu klären und zu moderieren: Es geht um verschmähte Liebe, Porno-Fantasien, Kondome, Aufschneiderei, Waxing, Liebeswerben, Orgasmen, keine Orgasmen und noch so ein paar grundlegende Fragen.

Es ist eher kein Film für besorgte Eltern, es ist ein Film, gedacht für ein junges Publikum, dem eine selbstbestimmte Sexualität zugestanden wird. So lautet jedenfalls der Anspruch, schließlich ist "Get Lucky – Sex verändert alles" inspiriert von den "Make Love"-Aufklärungsbüchern. Deren Autorin Ann-Marlene Henning war ebenfalls am Film beteiligt.

Bei den Kritikern kam die Coming-of-Age-Film allerdings nicht so gut weg: Vorgeworfen wurden der erotischen Komödie ein langweiliger Plot, unausgegorene Charaktere sowie Primitivität. Auf einen relativ plumpen ersten Teil – inklusive einem "Wettmasturbieren" unter den Jungs – folgt eine pädagogisch wertvollere zweite Hälfte mit wichtigen Botschaften.

