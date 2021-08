Die Bachelorette 2021: Julian lästert über Maxime und steigt aus

Gleich zwei Kandidaten verkrümelten sich freiwillig. Dabei spielte zumindest Julian ein ziemlich falsches Spiel mit der "Bachelorette": Erst lästerte er hinter ihrem Rücken, dann erzählte er ihm Einzelgespräch was ganz anderes.

Dicke Tränen bei "Bachelorette" Maxime: Ihr Favorit Julian hat ernst gemacht und die Show verlassen. Lange moserte sich der attraktive Brillenträger durch die Herren-Villa, in Folge sechs der RTL-Kuppelshow reichte es ihm dann endgültig. Vorher lästerte er aber noch ordentlich über Maxime ab. Doch es kam noch dicker für die 26-Jährige: Denn Julian war nicht der Einzige, der Leine zog: Kurz zuvor hatte sich bereits Tony verabschiedet: "Es fühlt sich eher so an wie ein Männerurlaub. Mir fehlt emotional gesagt fast alles!"

"Ob's an mir liegt? Anscheinend ja schon, es ist ja heute schon zweimal passiert." Nachdem Julian sich verkrümelt hatte, brachen bei Maxime alle Dämme. Sie musste sogar von einer RTL-Mitarbeiterin getröstet werden. "Ob das Sinn macht, dass ich diese Rolle habe? Was stimmt denn mit mir nicht?", schluchzte sie. "Ich habe immer gesagt, Julian ist gefährlich. Ich habe meinen eigenen Rat nicht befolgt. Das bereue ich gerade total."

Am nächsten Morgen sah die Welt dann schon wieder viel rosiger aus. "Es war unschön, es war keine feine Art und ich hab mich richtig scheiße gefühlt!", fasste Maxime zusammen. "Ich habe in Julian etwas gesehen, das es gar nicht gab. Das war hart. Aber es hat mir eigentlich ganz gutgetan."

Aber wie gut wird sie finden, was der dunkelhaarige Schönling sonst so über sie abgelassen hat? Im Gespräch mit ihr hielt sich Julian ja regelrecht zurück: "Ich müsste dir mal was sagen", fing er vorsichtig an. "Ich komme in der Villa gar nicht zurecht. Ich bin nicht so weit, um mich komplett auf dich konzentrieren zu können." Als Maxime wenig Verständnis zeigte, änderte er die Taktik: "Ich habe ein starkes Auftreten, aber ich bin in meinen Ex-Beziehungen mega verletzt worden. Es ist schwierig für mich, einer Frau zu vertrauen und mich zu öffnen, und ich fühle mich hier echt nicht wohl."

Vor den anderen Kandidaten äfft Julian die "Bachelorette" nach Da konnte man ja fast schon Mitleid bekommen! Unter den Jungs klang das allerdings eine Nummer härter: "Nummer 1: Ich hab Interesse an ihr. Punkt. Ich weiß aber nicht, ob es für mich reicht. Nummer 2: Ich finde, dass sie unreif wirkt und nicht immer was zu sagen hat. Wenn da ein dummer Spruch von der Seite kommt und sie nicht weiß, was sie dazu sagen soll, dann ist sie halt nicht die Person, die zu mir passt! Für mich ist Maxime nett und süß, aber mehr ist da irgendwie nicht!"

Zur Krönung äffte Julian die mitunter schüchterne Maxime dann auch noch nach: "Möchte jetzt eigentlich irgendjemand mit mir reden?" Puh! Da musste nicht nur der einfühlsame Raphael schlucken: "Wenn Maxime uns sehen würde, wenn wir gerade nicht auf einem Date mit ihr sind ... Das sagt einiges über paar Menschen aus!"

Aber auf ein paar Herren war dann doch noch Verlass: Allen voran Zico. Dabei lief sein eigentliches Date überhaupt nicht so gut. "Du siehst gut aus, und ich glaube auch, dass du das weißt. Und da frage ich mich, ob du so ein kleiner Aufreißer bist", wollte Maxime wissen und stieß ihn damit ordentlich vor den Kopf. "Vielleicht überspiele ich auch was mit meinem Lautsein!", erwiderte der, "ich hab eher Zweifel, aber strahle etwas anderes aus". Als er ihr dann vom frühen Tod seines Vaters (Fußball-Profi Mucki Banach) erzählte, bemerkte die "Bachelorette" ihren Fauxpas: "Ich glaube, ich habe ihn da echt getroffen. Tut mir unglaublich leid!" Im Nachhinein flossen dann sogar Tränen bei ihr.

"Ich hätte mir mit Zico einen schönen Moment gewünscht. Eventuell hätten wir uns dann auch geküsst. Ich glaube, ich hab's mir selber ein bisschen versaut und muss mich entschuldigen!" Gesagt, getan: Bei der nächsten "Nacht der Rosen" schnappte sich Maxime ihren großgewachsenen Kavalier und verschwand mit ihm vor der Tür der Villa: "Ich glaube, ich habe so ein bisschen unsere Chance verpasst beim Date", fing sie an. "Ich glaube nicht, dass du die verpasst hast!", lächelte Zico und setzte zu einem langen und zärtlichen Kuss an.

"Besser hätte das Gespräch nicht laufen können", strahlte Maxime später, "wenn man es Gespräch nennen kann". Und auch Zico bekam das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht: "Es war der perfekte Moment! Ich fand's atemberaubend!" Weniger begeistert war Raphael, der heimlich um die Ecke spähte und die Turteltauben in flagranti erwischte: "Das ganze Gefühl bis jetzt – einfach zunichtegemacht!" Und auch der Rest freute sich nicht über Raphaels Kunde: "Ich war mir im Klaren, dass ich nicht der Einzige sein werde, der sie küsst", grummelte Dominik genervt.

Immerhin: Dominik und Raphael kamen eine Runde weiter, ebenso wie Max und selbstverständlich Zico. Lars jedoch ging leer aus, was sich allerdings schon länger angekündigt hatte. Denn die Einzelgespräche mit dem Blondschopf verliefen für Maxime regelmäßig schwierig, drehten sich ständig nur um Reisen und die berühmte "Bucket List": "Diese Themen hab ich mit anderen vor Wochen schon abgehakt!"