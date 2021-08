Das Supertalent 2021: Moderatoren-Duo wird genau wie Jury ausgetauscht

Neue Jury, neue Moderatoren: In der 15. Staffel der Castingshow "Das Supertalent" müssen sich die Fans auf viele Veränderungen einstellen.

Die Moderatorin war 2021 Teilnehmerin bei "Let's Dance" und moderiert für den Sender bereits Formate wie "Temptation Island". Der Comedian hat diverse Shows bei RTL. "Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich in meinen jungen Jahren diese einzigartige Chance bekomme. Ich bin ausgeflippt, als ich erfahren habe, dass ich das Supertalent moderieren darf", sagt Weippert. "Das Gute an Lola ist, dass sie Moderationserfahrung mitbringt und zudem Energie für zwei hat. Also kann ich sie die Arbeit machen lassen, während ich der Jury die Gummibärchen wegesse, die immer unter deren Pulten versteckt sind", meint Chris Tall.