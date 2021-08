Die Macht des Geldes: 3sat-Doku durchleuchtet den Finanz-Dschungel

Eine 3sat-Doku möchte ein wenig Licht in die Verwicklungen auf den internationalen Finanzmärkten bringen, die auch immer mehr Kleinsparer anlocken.

Vielleicht war die Welt tatsächlich früher ein wenig einfacher. Dann nämlich, als es noch ausreichte, seine Ersparnisse auf die Bank zu bringen. Heute ist das ganz anders, wie auch die neue 3sat-Dokumentation "wissen aktuell: Die Macht des Geldes" deutlich macht. In Zeiten niedriger Zinsen drängen auch Kleinanleger auf die weltweiten Finanz- und Aktienmärkte – in der Hoffnung auf ein wenig Rendite. Doch die Risiken sind groß. Und die Unwissenheit über grundlegende Zusammenhänge ebenso. Da will der Beitrag ansetzen.