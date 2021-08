ProSieben und SAT.1 bitten zum Triell der Kanzlerkandidaten

"Viel informieren hilft in diesem Jahr besonders viel", so Rosemann auch mit Blick auf die weiteren Formate, die ProSieben und SAT.1 im Rahmen des Bundestagswahlkampfes platzieren. So präsentiert Moderator Louis Klamroth zwei Ausgaben der "ProSieben-Bundestagswahl-Show", in denen er auf Annalena Baerbock (Mittwoch, 1.9., 20.15 Uhr) und Olaf Scholz (Mittwoch, 15.9. 20.15 Uhr) trifft. "Wir bringen Politik auf die große Bühne", kündigte Klamroth bei der Pressekonferenz an. Dabei wolle man sowohl in die Tiefe als auch in die Breite gehen. Es gehe darum, "Politik um 20.15 Uhr für die breite Masse zu erzählen". Neben den Kandidaten soll auch das Publikum zu Wort kommen und Fragen stellen.