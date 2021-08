Fast & Furious 10: Kinostart im April 2023

Gerade erst ist im Juli "Fast & Furious 9" in den deutschen Kinos angelaufen, da kommt schon die nächste gute Nachricht für Fans der rasanten Reihe: Wie das US-Branchenmagazin "Entertainment Weekly" am Dienstag berichtete, steht das Startdatum für den zehnten Teil des Franchise fest. Am 7. April 2023 soll der von Justin Lin inszenierte Film in die US-amerikanischen Kinos kommen. Vermutlich ist dann auch mit dem deutschen Kinostart im April 2023 zu rechnen.