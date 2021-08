Deutscher Filmpreis: "Fabian" zehn Mal nominiert

Die Literaturverfilmung "Fabian oder Der Gang vor die Hunde", basierend auf dem gleichnamigen Roman von Erich Kästner, hat gute Aussichten beim diesjährigen Deutschen Filmpreis: Für zehn Lolas ist das Drama unter Regie von Dominik Graf bei der 71. Ausgabe der Preisverleihung nominiert – unter anderem in den Königsdisziplinen Bester Spielfilm (Produzent Felix von Boehm) und Beste Regie können. Aber auch Hauptdarstellerin Saskia Rosendahl und die Nebendarstellerin Meret Becker können auf eine Auszeichnung hoffen. Die männlichen Hauptdarsteller Tom Schilling und Albrecht Schuch hingegen wurden bei der Vorauswahl nicht berücksichtigt. Dies gab die Deutsche Filmakademie am Donnerstag in einem Livestream bekannt.

Der Deutsche Filmpreis wird in 17 Kategorien verliehen. 109 Spiel-, Dokumentar- und Kinderfilme standen in diesem Jahr zur Auswahl, 49 wurden vorausgewählt. Die Ehren-Lola geht in diesem Jahr an die Schauspielerin Senta Berger. Die Verleihung findet am 1. Oktober im Palais am Funkturm statt. Das ZDF überträgt die Veranstaltung unter der Moderation von Schauspieler und Musiker Daniel Donskoy ab 23 Uhr. Der ursprüngliche Termin im Frühjahr war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden.