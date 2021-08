Anthony Mackie soll "Captain America" im nächsten Kinofilm spielen

Sollte sich die Meldung bewahrheiten, so wäre Mackie der erste Afroamerikaner, der je im Kino in die Hauptrolle des Captain America schlüpft: In den vorangegangenen drei Filmen wurde Captain America alias Steve Rogers von Chris Evans verkörpert. In "Avengers: Endgame" hatte der gealterte Rogers sein Stars-and-Stripes-Schild allerdings an seinen Freund und Verbündeten Sam Wilson alias Falcon weitergereicht. In der Miniserie "The Falcon And The Winter Soldier" (2021) hatte Mackie an der Seite von Sebastian Stan als Bucky Barnes schon einmal den Helden Captain America alias Falcon gespielt.