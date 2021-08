Promi Big Brother 2021: Melanie Müller weint und spricht über Ehe-Probleme

Normalerweise gibt sich Melanie Müller bei "Promi Big Brother" als toughe Anpackerin. Doch am 14. Tag brach die Bewohnerin emotional zusammen, als sie über ihre Ehe sprach.

Von Tag zu Tag muss Melanie Müller bei "Promi Big Brother" (SAT.1) mehr kämpfen – inzwischen gegen ihre eigenen Gefühle. Denn als Danny Liedtke ihr von der Tagesaufgabe berichtet, bei der die "Raumis" emotionale Nachrichten schreiben und ins Universum schicken sollten, beginnt sie über ihr eigenes Seelenleben nachzudenken. Danny fragt Melanie: "Hättest du es durchgezogen?"

Melanie will ihre Schutzhülle eigentlich lieber behalten: "Danach wäre ich komplett angreifbar gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das gewollt hätte." Doch in ihr arbeitet es. Sie gesteht sich ein, sich zu wenig Zeit für sich und ihren Mann zu nehmen. "Ich arbeite viel." Auch Marie Lang gegenüber gibt sie zu: "Ich gebe ungern nach. Ich weiß schon, dass ich in der Partnerschaft sehr kaltschnäuzig bin."

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Im Sprechzimmer brechen schließlich alle Dämme, als Melanie von den Problemen in ihrer Ehe erzählt, die sie zuvor nur angedeutet hatte: "Ich weiß nicht, was mein Mann noch denkt, weil wir haben uns nicht im Guten oder im Reinen getrennt, bevor ich hier rein bin." Kleinlaut gibt die sonst so taffe Ballermann-Sängerin zu: "Ich habe einige Fehler gemacht, ihm nie richtig gezeigt, dass ich dankbar bin, dass ich ihm unwahrscheinlich viel zu verdanken habe. Ich habe den Punkt verpasst, die Kurve zu kriegen und ihm zu zeigen, dass ich ihn liebe." Sie schluchzt: "Ich wünsche mir einfach, dass wir unserer Ehe noch eine Chance geben." Und flüchtet zum Heulen auf die Bord-Toilette.

Bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Raumstation fließen ebenfalls viele Tränen, als sie ihre Briefe ans Universum vorlesen müssen. Denn außer Uwe Abel glauben alle, dass ihre Wünsche wahr werden könnten. Danni Büchner vermisst ihre Kinder, Papis Loveday will einen möglichen "Promi Big Brother"-Sieg nutzen, um Kindern zu helfen, Gitta Saxx möchte ihre Restschulden abbezahlen, Charity unterstützen und hofft auf die große Liebe nach der Show. Und Paco Steinbeck liest tränenüberströmt den Brief an seine verstorbenen Eltern vor, womit er Danni Büchner direkt ins Herz trifft. "Pacos Brief hat mir das Herz gebrochen", seufzt die Malle-Queen. "Ich hätte nicht gedacht, dass er so verletzlich ist. Das hat ihn mega sympathisch gemacht."

Uwe pennt, die anderen lästern Uwe Abel weht nach seiner Entscheidung vom Vortag, Ina Aogo die Nominierungskarte zu überreichen, ein eisiger Wind entgegen. Oder eher über ihn hinweg, denn die anderen "Raumis" lästern erst, nachdem er eingedöst ist. Ina meint: "Ich glaube, das war keine gute Geste." Danny Liedtke regt sich auf: "Es ist doch so: Man muss ja auch kämpfen, wenn man ins Finale kommen möchte. Er ist beim Spiel heute nicht aus sich herausgekommen. Er sagt auch nie, was persönlich bei ihm los ist. Bist du bei der Show dabei oder will er sich hier durchschummeln?" Melanie sieht es ähnlich: "Dem sind seine Mitbewohner einfach sch...egal." Ihr Plan: "Wer nicht im Team Mitglied ist, der muss halt raus."

Gesprächsthema ist außerdem Daniela Büchners Nominierungsschutz für Paco Steinbeck. Papis Loveday fragt sich: "Was will Daniela von Paco?" "Ich mag sie wirklich, sie ist supernett zu mir. Aber ...", schüttelt der Superhändler den Kopf. Außerdem gibt er zu bedenken: "Hast du vielleicht mal darüber nachgedacht, dass ich draußen jemanden kennengelernt habe?" Dann macht er einen versteckten Hinweis: "Vielleicht hätte ich zwei Staffeln vorher da sein sollen." Auf wen genau er damit möglicherweise anspielt, bleibt jedoch unklar. Schade!

Wie immer herrscht wenigstens auf dem Big Planet beste Laune. Jörg Draeger, der einmal mehr aufs Ganze geht, zieht die fliederfarbene Jacke von Papis Loveday über. Der flippt aus: "Geil! Du schaust Hammer aus!" Anschließend gibt es sogar noch ein Catwalk-Training von Male-Model Papis, schließlich soll Jörg sein Outfit auch richtig in Szene setzen.

Das entscheidende Match um einen möglichen Bereichswechsel mit Schlauchball und Quiz geht unentschieden aus, da weder Paco Steinbeck (Big Planet) noch Melanie Müller (Raumstation) auch nur eine Frage richtig beantworten können. Also darf Paco ein paar Kandidatinnen und Kandidaten von der Raumstation auf den Big Planet befördern. Er entscheidet sich für Melanie, Danny und Danni. Davon hat Letztere aber leider nicht viel: Nach dem Zuschauervoting muss Daniela Büchner gemeinsam mit Gitta und Papis zurück auf die karge Raumstation.