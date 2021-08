Truth Be Told bei Apple TV+: Podcasterin auf Mördersuche

Reale Verbrechen werden zur Unterhaltung des Publikums ausgeschlachtet: True-Crime-Formate erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Aus dem, was "Spiegel"-Kolumnistin Margarete Stokowski als pietätlosen "Boulevard für Besserverdienende" bezeichnet, hat Streamingdienst Apple TV+ eine ganze Serie gemacht – hochkarätig besetzt und mit düsterem Schick inszeniert. "Truth Be Told" heißt das auf dem Roman "Are You Sleeping" von Kathleen Barber basierende Drama mit Ocatvia Spencer in der Hauptrolle, das am 20. August in seine zweite Saison startet.