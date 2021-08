"Loriots Ödipussi": BR zeigt Film zum zehnten Todestag

Ein Jahrzehnt ist vergangen, seit Loriot am 22. August 2011 mit 87 Jahren in Ammerland am Starnberger See verstarb. Einen Tag, bevor sich Vicco von Bülows Todestag zum zehnten Mal jährt, ehrt der BR den großen Humoristen nun mit der Ausstrahlung seines ersten abendfüllenden Spielfilms. Vier Jahre lang hatte sich Komiker und Cartoonist Loriot von Produzent Horst Wendlandt immer wieder bitten lassen, ehe er sich 1987 an die Realisierung von "Loriots Ödipussi" wagte. "Das Risiko und die Kosten des Films waren groß, und die Arbeit ungeheuerlich schwer", stöhnte der Perfektionist, der manche Szene bis zu 15-mal drehte. Bis dorthin hatte sich das Allround-Genie nur an Sketchen versucht. Doch "Ödipussi" war die Mühe wert, es handelt sich sicherlich um eine der hintergründigen Komödien aus Deutschland. Die Produktion, die immerhin 7,5 Millionen Mark kostete, begeisterte Kritiker und Publikum gleichermaßen.