Die ultimative Chart Show: Was waren die erfolgreichsten Skandalhits?

Moderator Oliver Geissen, selbst frei von öffentlichen Skandalen, spricht mit Gästen wie Evelyn Burdecki und Dragqueen Olivia Jones unter anderem darüber, welche Alben-Cover in den vergangenen Jahren für Aufsehen sorgten und welche Hits wohl besser aus den Kinderzimmern verbannt gehörten. Rückblickend aber wirken manche Eklats wie etwa das Nippelgate von Janet Jackson und Justin Timberlake beim Super Bowl 2004 nicht mehr ganz so dramatisch.

Das Besondere an der Sonderausgabe ist, dass auch Live-Aktionen geplant sind. So sollen Außenreporter an den Haustüren einiger Zuschauer klingeln. RTL verspricht, dass das Publikum so auch ein Teil der Liveshow werde. Als musikalische Gäste treten unter anderem Peter Maffay und Ross Antony auf der Livebühne im Studio auf.