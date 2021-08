Beatrice Egli hat das Matterhorn bestiegen

"Ich habe es tatsächlich geschafft", schrieb Beatrice Egli am Donnerstagabend auf ihrem Instagram-Profil. Schon seit Monaten trainierte die Sängerin für eine Besteigung des Matterhorns. Nun ist ihr der Aufstieg tatsächlich gelungen. "Als ich heute morgen um 4.30 Uhr aufgebrochen bin, kam mir alles so unwirklich vor. Doch einige Stunden später stand ich wirklich ganz dort oben, durfte die unfassbare Aussicht genießen und beim ganz tiefen Ein- und Ausatmen realisieren, was ich da geschafft habe", berichtete Egli und zeigte dazu ein Foto, auf welchem sie in Kletterausrüstung zu sehen ist – mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht.