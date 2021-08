ARD-Doku "Echtes Leben": Ist Politik ein Höllenjob?

Auf Politiker zu schimpfen, ist oft so einfach, wie etwa die Fußball-Nationalmannschaft zu kritisieren. Doch wer würde den Job wirklich besser machen? Und reicht die Stammtischperspektive wirklich aus, um den echten Spannungen und Belastungen, unter denen Abgeordnete stehen, auch nur ansatzweise gerecht zu werden? Filmemacher Philipp Engel geht in seinem Doku-Beitrag "Echtes Leben: Politik – Ein Höllenjob?" der Frage nach, was Politikerinnen und Politiker wirklich antreibt und umtreibt – und wie sehr auch in ihrer privaten Einschätzung öffentliche Erwartungen und nüchterne Realität auseinanderklaffen.